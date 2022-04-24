  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Враг нанес новый удар по объектам инфраструктуры на Полтавщине
В тренде

Враг нанес новый удар по объектам инфраструктуры на Полтавщине

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

В регион прилетели пять ракет

Враг нанес новый удар по объектам инфраструктуры на Полтавщине

Фото: https://t.me/dmytrolunin

UA-Футбол
Новина українською

Российские войска нанесли новый удар по Полтавщине. Губернатор областной военной администрации Дмитрий Лунин подтвердил эту информацию в своем телеграме.

"Пять российских ракет ударили по объектам инфраструктуры в области. Информацию о пострадавших и разрушениях уточняем. Все подробности позже", - написал он.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский после бомбардировки Одессы назвал россиян "подонками вонючими".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
OlekSH
24.04.2022 в 21:46
Уже 9 по Кременчугу((по заводам
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...