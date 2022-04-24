Враг нанес новый удар по объектам инфраструктуры на Полтавщине
В регион прилетели пять ракет
Фото: https://t.me/dmytrolunin
Российские войска нанесли новый удар по Полтавщине. Губернатор областной военной администрации Дмитрий Лунин подтвердил эту информацию в своем телеграме.
"Пять российских ракет ударили по объектам инфраструктуры в области. Информацию о пострадавших и разрушениях уточняем. Все подробности позже", - написал он.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский после бомбардировки Одессы назвал россиян
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Бывшие немецкие политики и интеллектуалы призвали Берлин принудить Украину к капитуляции
- Восемь населенных пунктов Херсонщины вернулись под контроль ВСУ
- Плюс еще 200 уничтоженных оккупантов и 87 единиц техники. Генштаб ВСУ подытожил минувшие сутки войны против россии
- Голливудский актер приехал во Львов, где спит на улице, ночует в бомбоубежищах и помогает людям
- Кондитер - в мирной жизни, наводчица - во время войны. Удивительная история украинской красотки
- Гитарист известной группы Green Grey вступил в ряды ЗСУ
Новости по теме
- 00:16 Украинские Президент Украины: Устанавливаются новые захоронения убитых российскими оккупантами людей
- 23:59 Весь спорт Бубка: Я выехал из Украины 28 февраля как беженец. Мои мать и брат – в Донецке
- 23:57 Украинские Зеленский: Все, что россияне оккупируют - мы всё вернем. Это не будет вопрос 8 лет, это вопрос оружия
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
OlekSH
24.04.2022 в 21:46
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...