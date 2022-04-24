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Эрдоган накануне переговоров с путиным провел разговор с Зеленским

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Лидеры Украины и Турции обсудили Мариуполь, обороноспособность и глобальную продовольственную безопасность

Эрдоган накануне переговоров с путиным провел разговор с Зеленским

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня пообщался с Президентом Турции Реджепом Эрдоганом. По словам Зеленского, впереди Эрдогана ожидает разговор с президентом страны-террориста владимиром путиным.

Лидеры Украины и Турции обсудили эвакуацию мирного населения из Мариуполя. Также в разговоре поднимались вопросы обороноспособности и глобальной продовольственной безопасности.

"Имел важный телефонный разговор с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Накануне его переговоров с Путиным я отметил необходимость немедленной эвакуации мирного населения из Мариуполя, в том числе "Азовстали", и немедленного обмена заблокированными войсками.

Обсудили ход переговорного процесса, координацию с Турцией и другими странами гарантий безопасности нашего государства. Подняты вопросы, связанные с украинской обороноспособностью и глобальной продовольственной безопасностью, которая находится под угрозой из-за блокировки судоходства в Черном море ", - написал Зеленский в твиттере.

Напомним, что вчера Зеленский обсудил с премьером Великобритании Борисом Джонсоном новую военную помощь Украине.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский Реджеп Тайип Эрдоган
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