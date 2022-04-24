Эрдоган накануне переговоров с путиным провел разговор с Зеленским
Лидеры Украины и Турции обсудили Мариуполь, обороноспособность и глобальную продовольственную безопасность
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня пообщался с Президентом Турции Реджепом Эрдоганом. По словам Зеленского, впереди Эрдогана ожидает разговор с президентом страны-террориста владимиром путиным.
Лидеры Украины и Турции обсудили эвакуацию мирного населения из Мариуполя. Также в разговоре поднимались вопросы обороноспособности и глобальной продовольственной безопасности.
"Имел важный телефонный разговор с Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Накануне его переговоров с Путиным я отметил необходимость немедленной эвакуации мирного населения из Мариуполя, в том числе "Азовстали", и немедленного обмена заблокированными войсками.
Обсудили ход переговорного процесса, координацию с Турцией и другими странами гарантий безопасности нашего государства. Подняты вопросы, связанные с украинской обороноспособностью и глобальной продовольственной безопасностью, которая находится под угрозой из-за блокировки судоходства в Черном море ", - написал Зеленский в твиттере.
Напомним, что вчера Зеленский
(2/2) Discussed the course of the negotiation process, coordination with ???????? & other countries of security guarantees for our state. Raised issues related to ???????? defense capabilities and global food security, which is under threat due to the blocking of navigation in the Black Sea— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 24, 2022
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