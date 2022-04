Эрдоган накануне переговоров с путиным провел разговор с Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня пообщался с Президентом Турции Реджепом Эрдоганом. По словам Зеленского, впереди Эрдогана ожидает разговор с президентом страны-террориста владимиром путиным.

Лидеры Украины и Турции обсудили эвакуацию мирного населения из Мариуполя. Также в разговоре поднимались вопросы обороноспособности и глобальной продовольственной безопасности.

Напомним, что вчера Зеленский обсудил с премьером Великобритании Борисом Джонсоном новую военную помощь Украине.

(2/2) Discussed the course of the negotiation process, coordination with ???????? & other countries of security guarantees for our state. Raised issues related to ???????? defense capabilities and global food security, which is under threat due to the blocking of navigation in the Black Sea