Россияне еще раз за вечер обстреляли Кременчуг. За сегодня по городу ударили 9 ракет
Обстрел города на Полтавщине продолжается
Фото: https://t.me/dmytrolunin
Российские войска продолжают обстреливать Кременчуг Полтавской области. За сегодняшний вечер в инфраструктуру города уже был нанесены девять ракетных ударов. Эту информацию подтверждает глава областной военной администрации Дмитрий Лунин.
"Уже 9 российских ракет в этот вечер ударили по инфраструктуре Кременчуга. Враг не гнушается ничем, даже в такой святой день", - написал он в телеграме.
Власть обещает позже рассказать детали ракетного нападения.
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