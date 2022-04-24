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Россияне еще раз за вечер обстреляли Кременчуг. За сегодня по городу ударили 9 ракет

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Обстрел города на Полтавщине продолжается

Россияне еще раз за вечер обстреляли Кременчуг. За сегодня по городу ударили 9 ракет

Фото: https://t.me/dmytrolunin

UA-Футбол
Новина українською

Российские войска продолжают обстреливать Кременчуг Полтавской области. За сегодняшний вечер в инфраструктуру города уже был нанесены девять ракетных ударов. Эту информацию подтверждает глава областной военной администрации Дмитрий Лунин.

"Уже 9 российских ракет в этот вечер ударили по инфраструктуре Кременчуга. Враг не гнушается ничем, даже в такой святой день", - написал он в телеграме.

Власть обещает позже рассказать детали ракетного нападения.

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В статье: война с Россией
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