  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Байден: Спустя два месяца Киев все еще стоит. Мы продолжим поддерживать Украину
В тренде

Байден: Спустя два месяца Киев все еще стоит. Мы продолжим поддерживать Украину

Общие новости
(3 голосов)

Глава США о российском вторжении

Байден: Спустя два месяца Киев все еще стоит. Мы продолжим поддерживать Украину

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент США Джо Байден высказался о войне россии против Украины.

"Спустя два месяца после того, как путин начал неспровоцированное и неоправданное нападение на Украину, Киев все еще стоит. Президент Зеленский и его демократически избранное правительство остаются у власти.

Мы продолжим поддерживать украинцев в их борьбе за защиту своей родины", - сказал глава американского государства.

Читайте такжеМакрон побеждает Ле Пен на президентских выборах
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Джо Байден
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Twitter President Biden

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...