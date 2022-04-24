Байден: Спустя два месяца Киев все еще стоит. Мы продолжим поддерживать Украину
Глава США о российском вторжении
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент США Джо Байден высказался о войне россии против Украины.
"Спустя два месяца после того, как путин начал неспровоцированное и неоправданное нападение на Украину, Киев все еще стоит. Президент Зеленский и его демократически избранное правительство остаются у власти.
Мы продолжим поддерживать украинцев в их борьбе за защиту своей родины", - сказал глава американского государства.
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Источник:Twitter President Biden
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