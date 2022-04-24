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Bellingcat: россия использовала 70% высокоточных ракет

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Также ограничено количество россиян, которые с этими людьми могут работать

Bellingcat: россия использовала 70% высокоточных ракет

Новина українською

Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил, что россия с начала вторжения в Украину использовала уже около 70% своего арсенала высокоточных ракет.

"Здесь еще есть вопрос: кто работает с этими ракетами? Потому что ресурс, умеющий направлять эти ракеты, также ограничен. Наша разведка указывает, что это около 30-40 человек. Ведь Украина работает не только на сбивание и уничтожение ракет, но и на обнаружение людей, которые могут эти ракеты программировать", – заметил журналист.

Также Грозев прокомментировал ситуацию в Мариуполе.

"Даже если битва за Мариуполь сейчас будет тактически проиграна, это не означает поражение в битве. Поскольку причина невозможности удержать Мариуполь – отсутствие оружия, а не отсутствие армии или мотивации", – сказал Христо.

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В статье: война с Россией Христо Грозев
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Источник:
24 канал

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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарница)
24.04.2022 в 23:09
Дякую Христо за підтримку. Але, не слід недооцінювати ворога, ворог у нас підлий та небезпечний.
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