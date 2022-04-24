Bellingcat: россия использовала 70% высокоточных ракет
Также ограничено количество россиян, которые с этими людьми могут работать
Журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил, что россия с начала вторжения в Украину использовала уже около 70% своего арсенала высокоточных ракет.
"Здесь еще есть вопрос: кто работает с этими ракетами? Потому что ресурс, умеющий направлять эти ракеты, также ограничен. Наша разведка указывает, что это около 30-40 человек. Ведь Украина работает не только на сбивание и уничтожение ракет, но и на обнаружение людей, которые могут эти ракеты программировать", – заметил журналист.
Также Грозев прокомментировал ситуацию в Мариуполе.
"Даже если битва за Мариуполь сейчас будет тактически проиграна, это не означает поражение в битве. Поскольку причина невозможности удержать Мариуполь – отсутствие оружия, а не отсутствие армии или мотивации", – сказал Христо.
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