Оккупанты крадут украинское зерно и вывозят в Крым
Хотят создать продовольственный кризис на юге страны
Фото: Elevatorist
Как сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины, российские военные крадут у украинских фермеров зерно и вывозят на территорию Крыма. Так, оккупантами был ограблен Новоалексеевский элеватор.
"В то же время, россияне разрешили фермерам Херсонщины сеять исключительно зерно и подсолнечник, и только если последние согласятся бесплатно отдавать 70% будущего урожая оккупантам. Большинство фермеров отказываются от такого сотрудничества".
Подтверждением этих событий является работа морского терминала по перевалке зерна в оккупированном Крыму, хотя зерновых запасов там не имеется.
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