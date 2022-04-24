Оккупанты крадут украинское зерно и вывозят в Крым

Как сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины, российские военные крадут у украинских фермеров зерно и вывозят на территорию Крыма. Так, оккупантами был ограблен Новоалексеевский элеватор.

"В то же время, россияне разрешили фермерам Херсонщины сеять исключительно зерно и подсолнечник, и только если последние согласятся бесплатно отдавать 70% будущего урожая оккупантам. Большинство фермеров отказываются от такого сотрудничества".

Подтверждением этих событий является работа морского терминала по перевалке зерна в оккупированном Крыму, хотя зерновых запасов там не имеется.