  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Оккупанты крадут украинское зерно и вывозят в Крым
В тренде

Оккупанты крадут украинское зерно и вывозят в Крым

Общие новости
(1 голосов)

Хотят создать продовольственный кризис на юге страны

Оккупанты крадут украинское зерно и вывозят в Крым

Фото: Elevatorist

UA-Футбол
Новина українською

Как сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины, российские военные крадут у украинских фермеров зерно и вывозят на территорию Крыма. Так, оккупантами был ограблен Новоалексеевский элеватор.

"В то же время, россияне разрешили фермерам Херсонщины сеять исключительно зерно и подсолнечник, и только если последние согласятся бесплатно отдавать 70% будущего урожая оккупантам. Большинство фермеров отказываются от такого сотрудничества".

Подтверждением этих событий является работа морского терминала по перевалке зерна в оккупированном Крыму, хотя зерновых запасов там не имеется.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...