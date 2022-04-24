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Блинкен и Остин уже прибыли в Украину и проводят встречу с Зеленским

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Ведут переговоры

Блинкен и Остин уже прибыли в Украину и проводят встречу с Зеленским

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин прибыли в Украину. Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович.

Сейчас проходят встречи американских чиновников с президентом украинского государства Владимиром Зеленским.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский Энтони Блинкен
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