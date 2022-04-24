Блинкен и Остин уже прибыли в Украину и проводят встречу с Зеленским
Ведут переговоры
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин прибыли в Украину. Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович.
Сейчас проходят встречи американских чиновников с президентом украинского государства Владимиром Зеленским.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Дал заднюю. Леоненко оправдался за слова в адрес Козловского
- Генштаб: россияне продолжают наступление с целью обеспечения сухопутного пути в Крым
- Легионеры УПЛ: где они сейчас - квиз от UA-Футбол
- УП: Григорий Суркис был задержан на границе - он вывозил 13 часов
- Ирина и Николай Морозюки стали родителями во второй раз. ФОТО
- Скажи-ка, дядя, вед не даром, Москва, спаленная пожаром, Нептуну отдана. Коля Серга опубликовал стих
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...