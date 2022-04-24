Россияне готовят наступление на Кривой Рог, но мы полностью готовы - Вилкул

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул во время телемарафона сообщил, что в ближайшее время враг может начать наступление на город. Однако власть и военные к этому готовы.

"Враг практически завершает создание ударной группировки на нашем направлении. Мы ждем в самые ближайшие дни их перехода в наступление. Мы знаем о них больше, чем им кажется. Мы понимаем все их планы. Мы полностью готовы. Гарнизон города готов. Мы построили глубоко эшелонированную оборону. Мы крупный промышленный город, у нас много промышленной техники, мы построили очень серьезные многоступенчатые укреп районы. То есть мы готовы к любому варианту развития событий.

Эвакуировано более пяти тисяч с Херсонской области. Это было сделано по разным направлениям, ведь у нас большой фронт: более 100 км. Есть некоторые направления, где люди могли доехать только на велосипеде. Где привозили детей и пожилых людей буквально в тачках. Выезжают в восемь утра и только в четыре смогли на тачке привезти. Есть место перед нашим блок-постом, где лежит более тысячи велосипедов. Маленькие дети были трое суток в пути. Хотят как-то добраться к нам, потому что два месяца со всеми ужасами оккупации это катастрофа.

Хочу обратиться к жителям Херсона и области. Вас любит Украина, вас любит Кривой Рог. Мы всех принимаем, размещаем, кормим, ждем. Мы одна страна, одна семья и всегда будем вместе. Мы будем принимать [эвакуированных] столько, сколько надо. Всего через Кривой Рог с Херсонськой, Луганськой, Донецкой областей прошло 100 тысяч беженцев, а в самом городе сейчас 50 тысяч", - сказал Вилкул.