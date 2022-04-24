WSJ: США боятся вводить санкции против любовницы Путина, из-за его возможной агрессивной реакции

Издание Wall Street Journal, со ссылкой на источники из числа официальных лиц США, сообщает, что власти страны не вводят санкции против предполагаемой любовницы президента России Алины Кабаевой из-за опасений, что он "отреагирует агрессивно".

Источник издания сказал: "Мы подготовили санкции в отношении ряда людей, которые еще не попали под санкции, и мы продолжаем думать о том, когда ввести эти санкции для максимального эффекта".

Власти США считают Алину Кабаеву матерью как минимум троих детей Владимира Путина. Она также "подозревается в причастности к сокрытию личного состояния Путина за границей и остается потенциальной целью санкций".