WSJ: США боятся вводить санкции против любовницы Путина, из-за его возможной агрессивной реакции
Алина Кабаева может скрывать личные владения президента России вне страны
Фото: 24 канал
Издание Wall Street Journal, со ссылкой на источники из числа официальных лиц США, сообщает, что власти страны не вводят санкции против предполагаемой любовницы президента России Алины Кабаевой из-за опасений, что он "отреагирует агрессивно".
Источник издания сказал: "Мы подготовили санкции в отношении ряда людей, которые еще не попали под санкции, и мы продолжаем думать о том, когда ввести эти санкции для максимального эффекта".
Власти США считают Алину Кабаеву матерью как минимум троих детей Владимира Путина. Она также "подозревается в причастности к сокрытию личного состояния Путина за границей и остается потенциальной целью санкций".
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