"Россияне от мирной жизни нас спасают". Азов показал ещё одно видео с гражданскими из Азовстали

Украинские защитники Мариуполя сняли ещё одно видео с завода "Азовмаш", который посетили сегодня. Гражданские сообщили военным, что их начали бомбить с семи утра в Пасхальное воскресенье, а также рассказали, что принёс в их жизнь "русский мир". Естественно, ничего положительного в адрес страны-террориста сказано не было, учитывая, что все потеряли мирную жизнь, свои дома и работы.