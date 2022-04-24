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"Россияне от мирной жизни нас спасают". Азов показал ещё одно видео с гражданскими из Азовстали

Общие новости
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Наглядный пример "русского мира"

"Россияне от мирной жизни нас спасают". Азов показал ещё одно видео с гражданскими из Азовстали

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинские защитники Мариуполя сняли ещё одно видео с завода "Азовмаш", который посетили сегодня. Гражданские сообщили военным, что их начали бомбить с семи утра в Пасхальное воскресенье, а также рассказали, что принёс в их жизнь "русский мир". Естественно, ничего положительного в адрес страны-террориста сказано не было, учитывая, что все потеряли мирную жизнь, свои дома и работы.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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sawyer1936
25.04.2022 в 00:32
терористы прикрываются мирными
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