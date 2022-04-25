Трудное положение Миколенко, сомнения Де Дзерби, качели Барсы. Главные новости за 24 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 24 апреля

Андрей впервые в сезоне вышел в основе "Вест Хэма" на матч чемпионата Англии – молотобойцы играли на выезде с "Челси". Украинец в нескольких эпизодах сумел проявить себя, но результативными действиями так и не отметился. Был заменен на 73-й минуте, а на 90-й "Челси" забил единственный в игре мяч – отличился Пулишич.

У Виталия Миколенко соперник был не менее, а то и более сложным – "Ливерпуль". "Эвертону" час удавалось сдерживать атаки красных, но в итоге команда Клоппа забила дважды - отличились Робертсон и Ориги. Поражение существенно усложнило ситуацию для ирисок – они упали на 18-е место, ведущее к вылету из АПЛ. "Эвертон" опередил "Бернли", обыгравший "Вулверхэмптон".

Итальянский тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби рассказал, что война и ее влияние на команду стали его "личной трагедией". Специалист уверяет, что готов даже год работать бесплатно в "Шахтере", но при условии, что чемпионат Украины все же будет проходить. Если же играть будет негде, Де Дзерби признает, что "должен пойти по другой тропе".

Игнатенко снова отметился результативной передачей

Данило вышел в основе "Бордо" на игру против "Нанта", а уже на четвертой минуте он выполнил классную подачу на Ньянга. Игнатенко отметился результативным действием во втором матче подряд. Первый тайм жирондинцы выиграли 2:0, но во втором провалились, пропустив пять мячей. Сами забили еще раз и не реализовали пенальти. В итоге – 5:3 в пользу "Нанта". "Бордо" от спасительного 17-го места отстает на шесть очков.

По итогам субботы "Интер" вышел на первое место. Но в воскресенье Милан вернулся на вершину, продемонстрировав сильный характер. "Лацио", с которым играли красно-черные, забил уже в начале игры. Жиру сразу после перерыва выровнял положение, а победный гол "Милан" провел на 90+2-й минуте – Сандро Тонали отличился с паса Ибрагимовича. Поэтому "Милан" снова на два очка впереди "Интера", но у него на один матч больше. Между тем "Наполи" из числа претендентов окончательно выпал – команда Спалетти проиграла "Эмполи" 2:3, хотя вела в счете 2:0 до 80-й минуты. Отставание неаполитанцев от первого места составляет уже семь очков.

У каталонцев был прекрасный шанс закрепиться на втором месте – они играли перенесенный матч с "Райо Вальекано". Но, несмотря на тотальное преимущество (18 ударов против 3), команда Хави умудрилась проиграть. Пропустив уже на седьмой минуте от Альваро Гарсии, "Барселона" так и не смогла хотя бы сравнять счет. Для блаугранасов это третье поражение в последних четырех матчах. За пять туров до завершения сезона у них поровну очков с "Севильей", отставание от "Реала" – 15 баллов.

О наших в Бельгии

Эдуард Соболь вышел на замену на 87-й минуте в матче "Брюгге" против "Антверпена", команда украинца победила 1:0. Богдан Михайличенко отыграл полный матч за "Андерлехт", но брюссельцы проиграли "Роял Унион" 1:3. Роман Безус в составе "Гента" отыграл 57 минут против "Генка", второй и победил 0:1.