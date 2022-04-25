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В Брянске произошел пожар на нефтебазе. Очевидцы слышали взрывы

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Вновь украинские вертолеты?

В Брянске произошел пожар на нефтебазе. Очевидцы слышали взрывы

Новина українською

В российском городе Брянск, который находится в 100 километрах от границы с Украиной, загорелась нефтебаза.

Как сообщают местные власти, загорелись резервуары. В то же время СМИ со ссылкой на местных жителей сообщают, что были слышны взрывы.

По информации советника главы МВД Украины Антона Геращенко, в Брянске начали эвакуировать людей, которые живут возле горящей нефтебазы.

Напомним, 1-го апреля случился масштабный пожар на нефтебазе в Белгороде. Тогда российские власти заявили, что ЧП случилось после атаки украинских вертолетов. Минобороны Украины тогда не подтвердило, но и не опровергло это заявление.

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В статье: война с Россией
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