В Брянске произошел пожар на нефтебазе. Очевидцы слышали взрывы
Вновь украинские вертолеты?
В российском городе Брянск, который находится в 100 километрах от границы с Украиной, загорелась нефтебаза.
Как сообщают местные власти, загорелись резервуары. В то же время СМИ со ссылкой на местных жителей сообщают, что были слышны взрывы.
По информации советника главы МВД Украины Антона Геращенко, в Брянске начали эвакуировать людей, которые живут возле горящей нефтебазы.
Напомним, 1-го апреля случился масштабный пожар на нефтебазе в Белгороде. Тогда российские власти заявили, что ЧП случилось после атаки украинских вертолетов. Минобороны Украины тогда не подтвердило, но и не опровергло это заявление.
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