В Брянске произошел пожар на нефтебазе. Очевидцы слышали взрывы

В российском городе Брянск, который находится в 100 километрах от границы с Украиной, загорелась нефтебаза.

Как сообщают местные власти, загорелись резервуары. В то же время СМИ со ссылкой на местных жителей сообщают, что были слышны взрывы.

По информации советника главы МВД Украины Антона Геращенко, в Брянске начали эвакуировать людей, которые живут возле горящей нефтебазы.

Напомним, 1-го апреля случился масштабный пожар на нефтебазе в Белгороде. Тогда российские власти заявили, что ЧП случилось после атаки украинских вертолетов. Минобороны Украины тогда не подтвердило, но и не опровергло это заявление.