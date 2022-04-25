ВСУ обеспечен контроль территории над 5 населенными пунктами вблизи границы с Херсонщиной
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ВСУ
Оперативное командование "Юг" поделилось текущей обстановкой (данные на вечер 24 апреля).
- На временно занятых территориях Украины российские оккупанты вводят меры, ограничивающие права и свободы мирных жителей, в частности, свободу передвижения. Населенные пункты, которые готовят к проведению псевдо-референдумов, закрыты для въезда и выезда.
- В Николаевской и Херсонской области противник продолжает ведение оборонных действий на занятом рубеже и артиллерийско-минометные обстрелы населенных пунктов и наших позиций.
- Отмечено усиление разведывательной активности в сторону административной границы Николаевской области. Попытка выдвижения двух диверсионно-разведывательных групп врага нашими подразделениями сорвана. Понеся потери до 50% состава ДРГ, рашисты отступили.
- Вместе с тем, нашими подразделениями обеспечен контроль территории в районе еще 5 населенных пунктов Николаевщины вблизи административной границы с Херсонщиной.
- Потери оккупантов составляют 73 рашиста и 7 единиц техники, среди которых зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С1", автомобильная и бронированная техника.
- Корабельная группировка в Черном море постоянно меняет количественный состав в связи с периодическими заходами в базы оккупированного Крыма. Но основной состав продолжает удерживать территорию Украины под угрозой ракетных ударов.
- Пасха на Одесщине прошла в целом спокойно. Без грубых нарушений публичного порядка и провокаций. Аварийно-спасательные работы по ликвидации последствий ракетных ударов по Одессе завершены. По уточненным данным 7 погибших, среди них один ребенок. В больницах остается 10 пострадавших.
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