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Поступают сообщения о взрывах в двух областях Украины, еще в одной сработала ПВО

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Девиз все тот же – рашисты будут гореть в аду

Поступают сообщения о взрывах в двух областях Украины, еще в одной сработала ПВО

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

С утра 25 апреля воздушная тревога объявлена во всех областях Украины. Примерно в половину девятого утра по киевскому времени в СМИ начала появляться информация о взрывах в Ривненской и Винницкой областях. Официальные данные пока отсутствуют.

Также стоит отметить работу ПВО во Львове, над областью поднимается дым.

24 февраля россия начала вторжение на территорию Украины, таким образом, война длится уже больше 2 месяцев.

Некоторые населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством.

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В статье: война с Россией
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