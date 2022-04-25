Макрон переизбран президентом Франции
Повторил достижение Миттерана и Ширака
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В воскресенье, 24 апреля во Франции прошел второй тур выборов президента. На пост претендовали действующий глава Эммануель Макрон и лидер ультраправых Марин Ле Пен.
В итоге, как объявило МВД Франции, победу праздновал Эммануель Макрон. Он набрал 58,54% голосов, тогда как его конкурентка Марин Ле Пен - 41,46%.
Макрон повторил успех Франсуа Миттерана и Жака Ширака, которые также оставались на второй срок. Примечательно, что в 2017-м Макрон во втором туре также обошел Ле Пен, но тогда его победа была еще более убедительна.
Заметим, что сразу после объявления результатов экзит-поллов в некоторых французских городах прошли демонстрации сторонников Ле Пен, а также тех, кто не поддерживал обоих кандидатов.
Макрон уже успел выступить перед своими сторонниками в Париже. В своей речи он вспомнил и об Украине: "Нам предстоит много сделать, и война в Украине напоминает нам, что мы переживаем трагические времена, и что голос Франции должен быть услышан".
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