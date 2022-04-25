Почти во всех районах Кременчуга из-за масштабного обстрела ТЭЦ нет горячей воды

российские войска выпустили 9 ракет по Полтавской области. Погиб один мирный житель, еще 7 получили ранения. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

"Подробности обстрела Кременчуга. Вчерашний вечер – тяжелый для Полтавщины. Самый большой обстрел области за время полномасштабного российского вторжения. 9 вражеских ракет накануне ударили по Кременчугской ТЭЦ и снова по Кременчугскому НПЗ".

"К сожалению, 1 человек погиб, 7 человек пострадали, у них ранения разной степени тяжести. Есть значительные разрушения зданий, но все пожары локализованы. Почти во всех районах города из-за обстрела ТЭЦ нет горячей воды".