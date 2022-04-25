"Это как удар по "Москве"". В сети появилось ВИДЕО начала пожара в Брянске
Второй пожар мог произойти на ракетных складах
В ночь на понедельник, 25 апреля, в Брянске, расположенном в 100 километрах от границы с Украиной, на территории нефтебазы, которая обеспечивает деятельность нефтепровода "Дружба", произошел масштабный пожар.
По последним сообщениям российских экстренных служб, угрозы жилым домам рядом с нефтебазой нет, концентрация вредных веществ в атмосфере не превышена. Для тушения пожара привлечены силы МЧС Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областей, Москвы.
Также сообщается, что кроме нефтебазы пожар произошел еще на одном объекте. Официальные российские СМИ не называют объект, но в сети ходят слухи, что это 120-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления.
Также появилось видео начала пожара в Брянске – на нем можно рассмотреть прилет неопределенного объекта, после чего происходит вспышка.
Как отмечает журналист Юрий Бутусов, это может быть улетевшая "не туда" российская ракета "Калибр", которыми россия атакует Украину.
По словам Бутусова, пожар может остановить экспорт кровавой путинской нефти в Европу: "Главный транспортный хаб российской нефти в Европу получил прямые попадания и горит! По своему экономическому значению эти нефтебазы как крейсер Москва для Черноморского флота. Экспорт кровавой российской нефти в Европу становится не только невыгодным, но очень проблемным. Посмотрим теперь на последствия, но это грандиозное событие".
Напомним, 1-го апреля случился масштабный пожар на нефтебазе в Белгороде. Тогда российские власти заявили, что ЧП случилось после атаки украинских вертолетов. Минобороны Украины тогда не подтвердило, но и не опровергло это заявление.
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