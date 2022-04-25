Блинкен и Остин объявили о новой военной помощи Украине и возобновлении работы своих дипломатов

Соединенные Штаты Америки объявили о новой военной помощи Украине в ходе закрытой тайной поездки в столицу Украины госсекретаря США и главы Пентагона. Об этом сообщает Associated Press.

Энтони Блинкен и Ллойд Остин объявили об иностранном военном финансировании для Украины и 15 стран-союзников и партнеров на сумму 713 миллионов долларов. Для Киева при этом предусмотрено около 322 миллионов долларов. Остальные средства будут разделены между членами НАТО и другими странами.

Также госсекретарь США заявил во время поездки в Киев, что американские дипломаты вернутся в Украину на этой неделе. Об этом сообщает CNN.