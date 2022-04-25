Блинкен и Остин объявили о новой военной помощи Украине и возобновлении работы своих дипломатов
Закрытый визит в Киев гостей из США
Zelenskiy Official
Соединенные Штаты Америки объявили о новой военной помощи Украине в ходе закрытой тайной поездки в столицу Украины госсекретаря США и главы Пентагона. Об этом сообщает Associated Press.
Энтони Блинкен и Ллойд Остин объявили об иностранном военном финансировании для Украины и 15 стран-союзников и партнеров на сумму 713 миллионов долларов. Для Киева при этом предусмотрено около 322 миллионов долларов. Остальные средства будут разделены между членами НАТО и другими странами.
Также госсекретарь США заявил во время поездки в Киев, что американские дипломаты вернутся в Украину на этой неделе. Об этом сообщает CNN.
"Визит делегации высокопоставленных чиновников США в Киев в этот ответственный для Украинского государства момент очень ценен и важен. Обсудили с госсекретарем Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остином оборонную помощь, усиление санкционной политики против россии, финансовую поддержку Украины и гарантии безопасности. Благодарен Соединенным Штатам Америки за беспрецедентную помощь", – отметил президент Украины Владимир Зеленский.
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