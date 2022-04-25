Россияне обстреляли за утро 5 железнодорожных станций в Украине

Глава Укрзалізниці Александр Камишин сообщил, что утром, 25 апреля российские войска нанесли ракетные удары по пяти железнодорожным станциям в центральной и западной Украине.

В результате атаки по меньшей мере 16 пассажирских поездов будут задержаны. По информации Камишина, есть пострадавшие. Остальные подробности выясняются.

Добавим, что перед этим появились сообщения о взрывах в Ривненской, Винницкой и Львовской областях.