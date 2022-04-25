Россияне обстреляли за утро 5 железнодорожных станций в Украине
Хотят парализовать движение
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Глава Укрзалізниці Александр Камишин сообщил, что утром, 25 апреля российские войска нанесли ракетные удары по пяти железнодорожным станциям в центральной и западной Украине.
В результате атаки по меньшей мере 16 пассажирских поездов будут задержаны. По информации Камишина, есть пострадавшие. Остальные подробности выясняются.
Добавим, что перед этим появились сообщения о взрывах в Ривненской, Винницкой и Львовской областях.
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