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Россияне обстреляли за утро 5 железнодорожных станций в Украине

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Хотят парализовать движение

Россияне обстреляли за утро 5 железнодорожных станций в Украине

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Глава Укрзалізниці Александр Камишин сообщил, что утром, 25 апреля российские войска нанесли ракетные удары по пяти железнодорожным станциям в центральной и западной Украине.

В результате атаки по меньшей мере 16 пассажирских поездов будут задержаны. По информации Камишина, есть пострадавшие. Остальные подробности выясняются.

Добавим, что перед этим появились сообщения о взрывах в Ривненской, Винницкой и Львовской областях.

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В статье: война с Россией
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