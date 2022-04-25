Он забил главный гол в истории сборной Украины. Легенда Динамо отмечает ДР
Олегу Гусеву исполняется 39 лет
Сегодня, 25-го апреля, свой 39-й День рождения отмечает Олег Анатольевич Гусев – бывший игрок киевского "Динамо" и сборной Украины. Ныне Гусев является ассистентом главного тренера столичного клуба.
Пятикратный чемпион Украины в составе киевлян, пятикратный обладатель Кубка Украины, трехкратный обладатель Суперкубка Украины. Со сборной Украины доходил до четвертьфинала чемпионата мира 2006 и был участником знаменитой серии пенальти в поединке со Швейцарией.
Олег Гусев начал свою профессиональную карьеру на Сумщине в 2000-м году. Затем короткий период времени провел в "Борисфен" и "Арсенале", после чего присоединился к киевскому "Динамо". В итоге, проведя в столичном клубе пятнадцать лет (с небольшим перерывом), сыграл за команду более трехсот матчей, забил более 60 голов.
Кроме того, экс-футболист сыграл около ста матчей в составе национальной сборной Украины.
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