Плюс 30 танков и ББМ. Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян в войне с Украиной

Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные по общим боевым потерям российской армии с момента полномасштабного вторжения 24 февраля по 24 апреля.

За 60 дней войны было ликвидировано 21 900 российских военнослужащих. За воскресенье, в частности, прибавилось около 100 убитых российских солдат.

Потери россиян в технике:

танков ‒ 884 ед (+11),

боевых бронированных машин – 2258 ед (+20),

артиллерийских систем – 411 ед (+3),

РСЗО - 149 ед (+2),

средства ПВО - 69 ед,

самолетов – 181 ед (+2),

вертолетов – 154 ед,

автомобильной техники - 1566 ед (+9),

корабли /катера - 8 ед,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 201 (+10),

специальная техника – 28,

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Генштаб отмечает, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Северодонецком направлении (30 отдельная мотострелковая бригада 2-й общевойсковой армии с РФ).