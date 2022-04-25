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Плюс 30 танков и ББМ. Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян в войне с Украиной

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Уже насбивали две сотни беспилотников

Плюс 30 танков и ББМ. Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян в войне с Украиной

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные по общим боевым потерям российской армии с момента полномасштабного вторжения 24 февраля по 24 апреля.

За 60 дней войны было ликвидировано 21 900 российских военнослужащих. За воскресенье, в частности, прибавилось около 100 убитых российских солдат.

Потери россиян в технике:

  • танков ‒ 884 ед (+11),
  • боевых бронированных машин – 2258 ед (+20),
  • артиллерийских систем – 411 ед (+3),
  • РСЗО - 149 ед (+2),
  • средства ПВО - 69 ед,
  • самолетов – 181 ед (+2),
  • вертолетов – 154 ед,
  • автомобильной техники - 1566 ед (+9),
  • корабли /катера - 8 ед,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 201 (+10),
  • специальная техника – 28,
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Генштаб отмечает, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Северодонецком направлении (30 отдельная мотострелковая бригада 2-й общевойсковой армии с РФ).

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В статье: война с Россией Генштаб ЗСУ
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