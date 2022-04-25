Плюс 30 танков и ББМ. Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян в войне с Украиной
Уже насбивали две сотни беспилотников
Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные по общим боевым потерям российской армии с момента полномасштабного вторжения 24 февраля по 24 апреля.
За 60 дней войны было ликвидировано 21 900 российских военнослужащих. За воскресенье, в частности, прибавилось около 100 убитых российских солдат.
Потери россиян в технике:
- танков ‒ 884 ед (+11),
- боевых бронированных машин – 2258 ед (+20),
- артиллерийских систем – 411 ед (+3),
- РСЗО - 149 ед (+2),
- средства ПВО - 69 ед,
- самолетов – 181 ед (+2),
- вертолетов – 154 ед,
- автомобильной техники - 1566 ед (+9),
- корабли /катера - 8 ед,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 201 (+10),
- специальная техника – 28,
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Генштаб отмечает, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Северодонецком направлении (30 отдельная мотострелковая бригада 2-й общевойсковой армии с РФ).
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Трудное положение Миколенко, сомнения Де Дзерби, качели Барсы. Главные новости за 24 апреля
- WSJ: США боятся вводить санкции против любовницы Путина, из-за его возможной агрессивной реакции
- Россияне готовят наступление на Кривой Рог, но мы полностью готовы - Вилкул
- Ушел из жизни бывший капитан Шахтера, поддержавший российскую оккупацию
- Кондитер - в мирной жизни, наводчица - во время войны. Удивительная история украинской красотки
- Гитарист известной группы Green Grey вступил в ряды ЗСУ
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...