российские оккупанты готовятся к наступлению в направлении Запорожья
Будут уничтожены
Ivan Ariefiev
российские орки готовятся к наступлению в направлении Запорожья. Об этом заявляет глава местной ОВА Иван Арефьев.
"Противник готовится к наступлению. Оккупационные российские войска собрали много техники и личного состава на участке линии фронта Большая Новоселка – Новодаровка – Малиновка. Враг пытается продвигаться в направлении Запорожья, но ему это плохо удается, поэтому расположение сил на фронте не изменилось. Однако при этом украинские воины имеют значительное преимущество – они на своей земле и имеют чрезвычайно высокую мотивацию".
"Из города Запорожья направлена гуманитарная эвакуационная колонна в Мариуполь. В село Каменское Васильевского района, вследствие неблагоприятных погодных условий, гуманитарная колонна не смогла самостоятельно проехать размытый участок дороги вблизи разрушенного моста. Подразделения ГСЧС с помощью техники повышенной проходимости вытащили автобусы и автомобили скорой медицинской помощи на твердый участок дороги, после чего они продолжили движение. В 18 часов 58 минут связь с колонной была утрачена. Последняя точка, в которой произошла связь, –25 км. от поселка городского типа Мангуш Донецкой области".
"Запорожье продолжает готовиться к обороне. Патрульная полиция и полиция охраны выполняют задачи обеспечения общественного порядка. За вчерашние сутки и ночь был задержан сорок один гражданин, все они сознательно нарушали правила комендантского часа. Среди нарушителей 34 мужчины и 7 женщин. В региональные территориальные центры комплектации и социальной поддержки направлены 18 задержанных, им вручены повестки".
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