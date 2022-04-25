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российские оккупанты готовятся к наступлению в направлении Запорожья

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Будут уничтожены

российские оккупанты готовятся к наступлению в направлении Запорожья

Ivan Ariefiev

Новина українською

российские орки готовятся к наступлению в направлении Запорожья. Об этом заявляет глава местной ОВА Иван Арефьев.

"Противник готовится к наступлению. Оккупационные российские войска собрали много техники и личного состава на участке линии фронта Большая Новоселка – Новодаровка – Малиновка. Враг пытается продвигаться в направлении Запорожья, но ему это плохо удается, поэтому расположение сил на фронте не изменилось. Однако при этом украинские воины имеют значительное преимущество – они на своей земле и имеют чрезвычайно высокую мотивацию".

"Из города Запорожья направлена ​​гуманитарная эвакуационная колонна в Мариуполь. В село Каменское Васильевского района, вследствие неблагоприятных погодных условий, гуманитарная колонна не смогла самостоятельно проехать размытый участок дороги вблизи разрушенного моста. Подразделения ГСЧС с помощью техники повышенной проходимости вытащили автобусы и автомобили скорой медицинской помощи на твердый участок дороги, после чего они продолжили движение. В 18 часов 58 минут связь с колонной была утрачена. Последняя точка, в которой произошла связь, –25 км. от поселка городского типа Мангуш Донецкой области".

"Запорожье продолжает готовиться к обороне. Патрульная полиция и полиция охраны выполняют задачи обеспечения общественного порядка. За вчерашние сутки и ночь был задержан сорок один гражданин, все они сознательно нарушали правила комендантского часа. Среди нарушителей 34 мужчины и 7 женщин. В региональные территориальные центры комплектации и социальной поддержки направлены 18 задержанных, им вручены повестки".

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В статье: война с Россией
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