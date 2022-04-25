Удар по железной дороге: в Винницкой области есть жертвы, по Львовской стреляли с Ту-95

Утром 25-го апреля россия нанесла массированный ракетный удар по украинской железной дороге. Как сообщал глава Укрзалізниці, под удар попали пять железнодорожных станций.

Теперь начали появляться подробности.

Как сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов, были атакованы Жмеринка и Казатин, есть жертвы и раненые.

"Сегодня Винницкая область снова под ракетными обстрелами. Город Жмеринка и Казатин. Враг пытается нанести удары по объектам критической инфраструктуры. К сожалению, есть погибшие и раненые. Ведутся спасательные работы. Детали расскажу позже", - заявил Борзов.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что около 08:30 в результате ракетного удара произошел взрыв на тяговой подстанции железнодорожной станции «Красное».

Структурные подразделения ГСЧС работают на месте происшествия, пожар еще тушат. Информации о пострадавших по состоянию на данный момент нет.

Известно, что одна ракета на территории Львовщины была уничтожена подразделениями зенитных ракетных войск Воздушного командования "Запад" Воздушных Сил ВСУ. Ракеты летели на запад Украины с юго-восточного направления, российские оккупанты выпускали их из самолетов стратегической авиации, вероятно, Ту-95.

Два ракетных удара пришлось по Ривненской области, а именно по городу Здолбунив, недалеко от областного центра. Как сообщил глава ОВА Виталий Коваль, жертв нет, размеры ущерба устанавливаются.