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Не паниковать, решение уже найдено. Вся Луганская область временно осталась без света

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Темнота – это для орков, так что пусть не надеются

Не паниковать, решение уже найдено. Вся Луганская область временно осталась без света

Telegram Сергій Гайдай

Новина українською

российские войска обесточили недавно построенную неподалеку от Кременной подстанцию, вследствие чего вся область осталась без света. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

"Недавно построенная близ Кременной электроподстанция обесточена российской армией 25 апреля. Без электроэнергии все населенные пункты Луганщины. Прорабатываем альтернативные варианты возобновления подачи электричества. Эта подстанция напряжением 500 кВ в мирное время питала большую часть городов и сел области. Также ранее электроэнергия поступала из Луганской ТЭС в городе Счастье. Трансформаторные блоки последней разрушены врагом, починить их россияне не в состоянии. Поэтому до сих пор подстанция в Кременной оставалась единственным источником поставки электроэнергии в дома луганчан".

"Энергетики уже обнаружили схему подключения области. Продолжается подача напряжения на уцелевшие подстанции. Необходимое для нужд населения городов и сел Луганщины напряжение будет подаваться по другой схеме из-за мощных электроподстанций, оставшихся в работе на территории области. В настоящее время идет подача напряжения на эти уцелевшие подстанции. Вскоре свет вернется в дома наших обитателей. Добраться до повреждений линии электропередачи, заживляющей Кременскую ПС 500 кВ, сейчас невозможно из-за активных боевых действий".

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В статье: война с Россией Сергей Гайдай
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Источник:
t.me/luhanskaVTSA

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