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"Я на**й за присоединение к украм". Феерическая реакция россиян на пожар в Брянске

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Они боятся

"Я на**й за присоединение к украм". Феерическая реакция россиян на пожар в Брянске

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Новая неделя на россии началась с новости о масштабном пожаре на нефтебазе в Брянске. Также известно, что произошел пожар еще на одном объекте в городе, возможно, на складе боеприпасов. В интернете появилось видео, на котором заметно, что перед началом пожара в базу влетел неопределенный объект.

Конечно, такие события вызвали бурную реакцию у россиян. Они пишут о дырявой ПВО, о том, что теперь объявят мобилизацию, поэтому область «закроют», о том, что российская армия – уже не «вторая в мире», а кто-то вообще предлагает присоединиться к украям. УНИАН собрал самые феерические комментарии.

Фотогалерея

"Я на**й за присоединение к украм". Феерическая реакция россиян на пожар в Брянске - фото 1"Я на**й за присоединение к украм". Феерическая реакция россиян на пожар в Брянске - фото 2"Я на**й за присоединение к украм". Феерическая реакция россиян на пожар в Брянске - фото 3"Я на**й за присоединение к украм". Феерическая реакция россиян на пожар в Брянске - фото 4"Я на**й за присоединение к украм". Феерическая реакция россиян на пожар в Брянске - фото 5
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В статье: война с Россией
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