россия не отказалась от планов применить химоружие против ВСУ и мирного населения на Азовстали
Орки такие орки
ГУР
Против людей, находящихся на территории завода "Азовсталь", может быть применено химическое оружие. Согласно последним данным для того, чтобы избежать потерь среди военнослужащих вс рф, может быть осуществлено так называемое "выкуривание" украинских защитников и мирного населения из помещений предприятия.
Для этого российское руководство планирует осуществить бомбово-ракетные удары артиллерийскими и авиационными боеприпасами – носителями боевых ядовитых веществ. Параллельно российским подразделениям "войск радиационной, химической и биологической защиты" будут применяться аэрозоли с химическим оружием.
Известно, что слова президента рф в обнародованном СМИ видео фрагменте разговора с министром обороны были вырваны из контекста. Фразу о "занятиях осады подступов к предприятию так, чтобы и муха не пролетела" следует воспринимать именно в контексте – не дать возможности никому живым выйти из катакомб. В частности после применения химического оружия.
Дополнительными подтверждениями планов кремля по применению химического оружия являются "работа на опережение" – распространение лживой информации о наличии в Украине химического и биологического оружия, а также подбор и инспекция возможных мест хранения боеприпасов (баллонов) с боевыми ядовитыми веществами.
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