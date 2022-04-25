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В Харьковской области украинская ПВО уничтожила российский самолет Су-34

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(2 голосов)

Красивое!

В Харьковской области украинская ПВО уничтожила российский самолет Су-34

Фото: airlive.net/ автор неизвестен

Новина українською

В Харьковской области украинские вооруженные силы сбили очередной российский самолет. По предварительным данным, наша противовоздушная оборона воздушных сил обезвредила двухместный истребитель-бомбардировщик Су-34.

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В Харьковской области украинская ПВО уничтожила российский самолет Су-34 - изображение 1

россия подло и цинично вторглась в Украину в ночь на 24 февраля. Таким образом, война идет уже больше 2 месяцев. Враг продолжает нести огромные как человеческие, так и материальные потери.

Многие населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством. Также орки постоянно обстреливают ракетами мирное население нашей страны.

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В статье: война с Россией Олег Синегубов
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Источник:
facebook.com/pvkshid

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Комментарии (2)
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
25.04.2022 в 14:30
Знакомые в ВСУ сообщают, что среди россиян резко понизилась выживаемость при сдаче в плен… почему-то наши находят их истёкшими кровью и неживыми …
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neutral fan (White Church)
25.04.2022 в 15:32
То напевно на погоду
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