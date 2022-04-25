В Харьковской области украинская ПВО уничтожила российский самолет Су-34

В Харьковской области украинские вооруженные силы сбили очередной российский самолет. По предварительным данным, наша противовоздушная оборона воздушных сил обезвредила двухместный истребитель-бомбардировщик Су-34.

россия подло и цинично вторглась в Украину в ночь на 24 февраля. Таким образом, война идет уже больше 2 месяцев. Враг продолжает нести огромные как человеческие, так и материальные потери.

Многие населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством. Также орки постоянно обстреливают ракетами мирное население нашей страны.