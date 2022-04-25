  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Удар по железной дороге в Винницкой области: известно, сколько людей погибли и ранены
В тренде

Удар по железной дороге в Винницкой области: известно, сколько людей погибли и ранены

Общие новости
(1 голосов)

Жертвы российского терроризма

Удар по железной дороге в Винницкой области: известно, сколько людей погибли и ранены

Ілюстраційне фото, Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Винницкая областная прокуратура сообщила, что в результате ракетных ударов по Жмеринке и Казятину погибли пять человек. Еще 18 человек получили ранения.

Напомним, утром понедельника, 25 апреля, россияне нанесли массированный ракетный удар по разным регионам Украины. В частности, под удар попали железнодорожные объекты в Ривненской, Львовской и Житомирской областях.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...