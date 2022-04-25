Удар по железной дороге в Винницкой области: известно, сколько людей погибли и ранены

Винницкая областная прокуратура сообщила, что в результате ракетных ударов по Жмеринке и Казятину погибли пять человек. Еще 18 человек получили ранения.

Напомним, утром понедельника, 25 апреля, россияне нанесли массированный ракетный удар по разным регионам Украины. В частности, под удар попали железнодорожные объекты в Ривненской, Львовской и Житомирской областях.