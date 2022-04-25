Удар по железной дороге в Винницкой области: известно, сколько людей погибли и ранены
Жертвы российского терроризма
Ілюстраційне фото, Getty Images/Global Images Ukraine
Винницкая областная прокуратура сообщила, что в результате ракетных ударов по Жмеринке и Казятину погибли пять человек. Еще 18 человек получили ранения.
Напомним, утром понедельника, 25 апреля, россияне нанесли массированный ракетный удар по разным регионам Украины. В частности, под удар попали железнодорожные объекты в Ривненской, Львовской и Житомирской областях.
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