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Байден определился с кандидатурой на должность посла в Украине

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До последнего времени она занимала должность посла США в Словакии

Байден определился с кандидатурой на должность посла в Украине

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент Соединенных штатов Америки Джо Байден предложил Бриджит Бринк на должность посла США в Украине. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Белый дом.

"Сегодня президент Байден объявил о намерении номинировать опытную дипломатку Бриджит Бринк как Чрезвычайного и Полномочного посла в Украине", - говорится в заявлении Белого дома.

Бриджит Бринк до последнего времени занимала должность посла США в Словакии. Ранее в штатах анонсировали, что на этой неделе намерены вернуть своих дипломатов в Киев.

Напомним, что вчера Украину посещали госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны страны Ллойд Остин. Одним из ключевых вопросов на повестке дня было продолжение поставок оружия Украине в войне против террористов.

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В статье: война с Россией Джо Байден
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