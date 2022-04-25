Байден определился с кандидатурой на должность посла в Украине
До последнего времени она занимала должность посла США в Словакии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Соединенных штатов Америки Джо Байден предложил Бриджит Бринк на должность посла США в Украине. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Белый дом.
"Сегодня президент Байден объявил о намерении номинировать опытную дипломатку Бриджит Бринк как Чрезвычайного и Полномочного посла в Украине", - говорится в заявлении Белого дома.
Бриджит Бринк до последнего времени занимала должность посла США в Словакии. Ранее в штатах анонсировали, что на этой неделе намерены вернуть своих дипломатов в Киев.
Напомним, что вчера
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