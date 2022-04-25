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Financial Times: путин отказался от переговоров с Украиной из-за крейсера Москва

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Хутин жаждет захвата территорий

Financial Times: путин отказался от переговоров с Украиной из-за крейсера Москва

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Западные СМИ продолжают открывать для себе основы российской политики. После двух месяцев войны они наконец узнали, что владимир путин (хуйло) не хочет дипломатического решения «конфликта» с Украиной, а жаждет захватить как можно больше территории. Разоблачительный материал опубликовала газета Financial Times, которая ссылается на три источника в кремле.

Оказывается, после провала блицкрига путин всерьез рассматривал возможность договориться с Киевом, но сейчас не видит никаких перспектив для этого. Financial Times утверждает, что на позицию президента рф существенно повлияло уничтожение крейсера «Москва», что привело его в ярость.

Американское издание указывает, что у Путина, вероятно, сложились искаженные взгляды на войну из-за докладов российского командования и репортажей российских пропагандистских СМИ. Указывается, что в ходе телефонного разговора с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем 22 апреля путин заявил, что переговоры зашли в тупик по вине Украины.

Участники переговоров, пишет FT, сделали из этого вывод, что действия России будут направлены на то, чтобы захватить больше территории, а не на то, чтобы дать дипломатам время прийти к согласию. Это подтверждает и недавнее заявление минобороны РФ о целях на «вторую фазу спецоперации» в Украине, а именно установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной.

Стоит напомним, что 31-го марта состоялся последний раунд переговоров между украинской и российской делегациями в Стамбуле. Тогда Украина передала россии свои предложения по мирному соглашения. В частности, Киев соглашался отказаться от курса в НАТО, но при этом должна выступал за создание новой системы гарантий безопасности Украины.

Однако после изгнания российской армии из-под Киева, из Черниговской и Сумской областей вскрылись зверства, учиненные российскими войсками в Украине. Именно после этого переговоры фактически «сошли на нет», а не после затопления флагмана черноморского флота рф.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Financial Times

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Комментарии (2)
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Extrim4ik (Extreme)
25.04.2022 в 16:21
Да он, лично, и не думал вести переговоры ни с кем...
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0
-1
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Динамiт (Василькiв)
25.04.2022 в 16:42
Пішов в сраку свинособака...
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