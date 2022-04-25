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Известно, сколько гаубиц США уже поставили Украине

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Украинские артиллеристы готовы бить врага

Известно, сколько гаубиц США уже поставили Украине

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Министр обороны США Ллойд Остин после визита в Киев сообщил, что 18 американские гаубицы M777 уже находятся в Украине.

При этом он отметил, что 50 украинских артиллеристов завершили подготовку по использованию данного вида вооружений. Скоро начнется 6-дневный курс для следующих 50 человек.

По словам Остина, сейчас готовится еще партия из семи гаубиц, после чего будет поставлено еще 72 единицы.

Ранее сообщалось, что США выделяют Украине 322 миллиона долларов военной помощи. По как уточнил министр обороны США, эти средства будут потрачены на покупку всего необходимого Украине, включая бывшие советские боеприпасы.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что британские власти направят Украине 20 самоходных артиллерийских установок AS-90 и 45 тысяч снарядов к ним.

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В статье: война с Россией
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