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СБУ - о "покушении" на соловьева: Не намерены всерьез комментировать новые фантазии российских спецслужб

Общие новости
(2 голосов)

Пропагандист может самостоятельно захлебнуться в "продуктах" собственной низкопробной пропагандистской деятельности

СБУ - о "покушении" на соловьева: Не намерены всерьез комментировать новые фантазии российских спецслужб

Фото: Служба безпеки України

UA-Футбол
Новина українською

Служба безопасности Украины решила ответить на информацию, которую сегодня активно разгоняют российские государственные медиа о покушении на главного пропагандиста рф владимира соловьева. В ведомстве отметили, что не имеют никаких планов по его убийству.

"Служба безопасности Украины с интересом ознакомилась с очередным "креативом" фсб рф, которая "героически задержала неонацистов", якобы планировавших убийство "общественного деятеля" Владимира Соловьева по заказу СБУ.

В связи с этим хотим сообщить следующее:

1. СБ Украины системно работает над усилением безопасности нашего государства и не намерена всерьез комментировать новые фантазии российских спецслужб, которые просто придумывают очередные достижения для российской аудитории.

2. В.Соловьев является не общественным деятелем, а обычным пропагандистом - российским аналогом Геббельса - который обязательно будет отвечать за свои преступления в международных судах после победы Украины.

3. СБУ не имеет никаких планов по убийству В.Соловьева. В то же время, учитывая количество фейков и антиукраинской ненависти, которые транслирует это лицо, он может самостоятельно захлебнуться в "продуктах" собственной низкопробной пропагандистской деятельности.

Поэтому держим строй и приближаем нашу Победу! Слава Украине!", - говорится в заявлении СБУ.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Хиденг (Днепр)
25.04.2022 в 17:31
Придурок сам себе приговор подписал - теперь его эфэсба завалит.
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