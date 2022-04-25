СБУ - о "покушении" на соловьева: Не намерены всерьез комментировать новые фантазии российских спецслужб

Служба безопасности Украины решила ответить на информацию, которую сегодня активно разгоняют российские государственные медиа о покушении на главного пропагандиста рф владимира соловьева . В ведомстве отметили, что не имеют никаких планов по его убийству.

"Служба безопасности Украины с интересом ознакомилась с очередным "креативом" фсб рф, которая "героически задержала неонацистов", якобы планировавших убийство "общественного деятеля" Владимира Соловьева по заказу СБУ.

В связи с этим хотим сообщить следующее:

1. СБ Украины системно работает над усилением безопасности нашего государства и не намерена всерьез комментировать новые фантазии российских спецслужб, которые просто придумывают очередные достижения для российской аудитории.

2. В.Соловьев является не общественным деятелем, а обычным пропагандистом - российским аналогом Геббельса - который обязательно будет отвечать за свои преступления в международных судах после победы Украины.

3. СБУ не имеет никаких планов по убийству В.Соловьева. В то же время, учитывая количество фейков и антиукраинской ненависти, которые транслирует это лицо, он может самостоятельно захлебнуться в "продуктах" собственной низкопробной пропагандистской деятельности.

Поэтому держим строй и приближаем нашу Победу! Слава Украине!", - говорится в заявлении СБУ.