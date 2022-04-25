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россия сосредоточила в Черном море 58 крылатых ракет

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В Черном море находятся 8 российских носителей крылатых ракет

россия сосредоточила в Черном море 58 крылатых ракет

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По данным украинской разведки, в Черном море находятся 8 российских носителей крылатых ракет.

Об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге в понедельник, сообщает Укринформ.

Мотузяник отметил, что корабельные группировки противника в акваториях Черного и Азовского морей продолжают изолировать район ведения боевых действий, проводят разведку и оказывают огневую поддержку своим войскам на приморском направлении.

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"Отмечу, что по данным нашей разведки, в Черном море находится 8 носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". Их суммарный ракетный залп составляет 58 ракет", - сказал спикер МОУ.

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В статье: война с Россией
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