Новости импортозамещения. На россии заканчиваются сервера
Вконтактик, и не только, испытывает проблемы
Известная российская платформа Вконтакте направила Минцифры письмо с просьбой помочь в закупке "десятков тысяч серверов". Дело в том, что VK не может закупить на рынке коммерческие партии вычислительной техники, необходимой для обеспечения текущей работы сервисов и масштабирования IT-инфраструктуры.
Как сообщает Коммерсантъ, в Минцифры не отрицают получение письма.
Проблемы с закупкой новой техники испытывает и Яндекс, который остановил многие из запланированных инвестиций в новые и экспериментальные сервисы внутри страны и за рубежом на фоне санкций из-за войны с Украиной.
Серверы купить невозможно даже на вторичном рынке. Крупнейшие IT-компании просят правительство России найти им вычислительную технику
Сегодня в России купить коммерческие партии нового оборудования фактически нельзя: "Серверы купить невозможно даже на вторичном рынке, подержанная техника разлетелась в начале марта, несмотря на заоблачные цены".
Но и запасы российских производителей вычислительной техники тоже на исходе. По словам директора "Промобита" Максима Копосова, сейчас на складах его компании находится запас комплектующих только на несколько сотен серверов.
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