Новости импортозамещения. На россии заканчиваются сервера

Известная российская платформа Вконтакте направила Минцифры письмо с просьбой помочь в закупке "десятков тысяч серверов". Дело в том, что VK не может закупить на рынке коммерческие партии вычислительной техники, необходимой для обеспечения текущей работы сервисов и масштабирования IT-инфраструктуры.

Как сообщает Коммерсантъ, в Минцифры не отрицают получение письма.

Проблемы с закупкой новой техники испытывает и Яндекс, который остановил многие из запланированных инвестиций в новые и экспериментальные сервисы внутри страны и за рубежом на фоне санкций из-за войны с Украиной.

Серверы купить невозможно даже на вторичном рынке. Крупнейшие IT-компании просят правительство России найти им вычислительную технику

Сегодня в России купить коммерческие партии нового оборудования фактически нельзя: "Серверы купить невозможно даже на вторичном рынке, подержанная техника разлетелась в начале марта, несмотря на заоблачные цены".

Но и запасы российских производителей вычислительной техники тоже на исходе. По словам директора "Промобита" Максима Копосова, сейчас на складах его компании находится запас комплектующих только на несколько сотен серверов.