Эстония на 5 лет запретила въезд Киркорову
Как и Полине Гагариной
Эстония на 5 лет запретила въезд российскому певцу Филиппу Киркорову.
Об этом сообщает "
Запрет вступил в силу 22 апреля и будет действовать до этой даты в 2027 году. Кроме него, запретили въезд также певице Полине Гагариной.
Ближайший концерт Киркорова в Эстонии должен был пройти 27 мая в Таллинне, против него собрали более 6600 подписей.
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