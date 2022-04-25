Эстония на 5 лет запретила въезд Киркорову

Эстония на 5 лет запретила въезд российскому певцу Филиппу Киркорову.

Об этом сообщает " Европейская правда " со ссылкой на эстонский вещатель ERR.

Запрет вступил в силу 22 апреля и будет действовать до этой даты в 2027 году. Кроме него, запретили въезд также певице Полине Гагариной.

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Ближайший концерт Киркорова в Эстонии должен был пройти 27 мая в Таллинне, против него собрали более 6600 подписей.