Госсекретарь и Министр обороны США посетили Киев

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетил столицу Украины, где встретился с Владимиром Зеленским и другими официальными лицами.

Об этом сообщил сам Блинкен.

"Вчера я посетил Киев, чтобы прямо продемонстрировать твердую поддержку Соединенными Штатами украинского правительства и невероятно храброго украинского народа. Мы чувствовали, что это был важный момент, чтобы быть там — лично — шанс поговорить лицом к лицу", - заявил Блинкен.

Также вместе с Блинкеном Киев посетил и глава Пентагона Ллойд Остин.

Блинкен и Остин проинформировали Зеленского о новом военном финансировании Украины на сумму более 322 миллионов долларов, в результате чего общий объем американской помощи Украине в сфере безопасности с начала вторжения достиг около 3,7 миллиардов долларов.