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Госсекретарь и Министр обороны США посетили Киев

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Высказали поддержку и пообещали новую помощь

Госсекретарь и Министр обороны США посетили Киев

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Новина українською

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетил столицу Украины, где встретился с Владимиром Зеленским и другими официальными лицами.

Об этом сообщил сам Блинкен.

"Вчера я посетил Киев, чтобы прямо продемонстрировать твердую поддержку Соединенными Штатами украинского правительства и невероятно храброго украинского народа. Мы чувствовали, что это был важный момент, чтобы быть там — лично — шанс поговорить лицом к лицу", - заявил Блинкен.

Также вместе с Блинкеном Киев посетил и глава Пентагона Ллойд Остин.

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Блинкен и Остин проинформировали Зеленского о новом военном финансировании Украины на сумму более 322 миллионов долларов, в результате чего общий объем американской помощи Украине в сфере безопасности с начала вторжения достиг около 3,7 миллиардов долларов.

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В статье: война с Россией
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