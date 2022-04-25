Госсекретарь и Министр обороны США посетили Киев
Высказали поддержку и пообещали новую помощь
Госсекретарь США Энтони Блинкен посетил столицу Украины, где встретился с Владимиром Зеленским и другими официальными лицами.
Об этом сообщил сам Блинкен.
"Вчера я посетил Киев, чтобы прямо продемонстрировать твердую поддержку Соединенными Штатами украинского правительства и невероятно храброго украинского народа. Мы чувствовали, что это был важный момент, чтобы быть там — лично — шанс поговорить лицом к лицу", - заявил Блинкен.
Также вместе с Блинкеном Киев посетил и глава Пентагона Ллойд Остин.
Блинкен и Остин проинформировали Зеленского о новом военном финансировании Украины на сумму более 322 миллионов долларов, в результате чего общий объем американской помощи Украине в сфере безопасности с начала вторжения достиг около 3,7 миллиардов долларов.
Популярное сейчас
- "Я на**й за присоединение к украм". Феерическая реакция россиян на пожар в Брянске
- Удар по железной дороге: в Винницкой области есть жертвы, по Львовской стреляли с Ту-95
- Признание. Известна оценка Миколенко за поединок с Ливерпулем
- Голливудский актер приехал во Львов, где спит на улице, ночует в бомбоубежищах и помогает людям
- Гитарист известной группы Green Grey вступил в ряды ЗСУ
- Джавелины, Байрактары и украинские котики - уже на полках украинских магазинов игрушек. ФОТО
Новости по теме
- 23:56 Украинские "Россияне от мирной жизни нас спасают". Азов показал ещё одно видео с гражданскими из Азовстали
- 23:13 Украинские WSJ: США боятся вводить санкции против любовницы Путина, из-за его возможной агрессивной реакции
- 23:06 Украинские Россияне готовят наступление на Кривой Рог, но мы полностью готовы - Вилкул