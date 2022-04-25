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Палкин: Не понимаю Тимощука - он выбрал деньги вместо Родины и своих родителей

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Многие не понимают

Палкин: Не понимаю Тимощука - он выбрал деньги вместо Родины и своих родителей

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин высказал свое мнение о Тимощуке, который спустя два месяца войны с Россией продолжают находится в тренерском штабе "Зенита".

"Я не понимаю его, честно. Его отец сейчас в территориальной обороне на Западе Украины, он поддерживает страну. При этом Анатолий хранит молчание.

В это же время, Ракицкий, который играл в "Зените", на следующий день после начала войны сказал: "Я не буду больше играть за "Зенит". Он присоединился к нам и участвует в благотворительных поединках. Невозможно сохранять нейтралитет, ты обязан выбрать одну из сторон.

Он выбрал деньги вместо Родины и своих родителей. Это даже хуже, чем вы можете себе представить. Я на сто процентов уверен, что он мог найти работу в другом месте. У него огромный опыт в качестве игрока и тренера. С его опытом и достижениями легко можно найти новую работу", - заявил Сергей Палкин.

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В статье: Анатолий Тимощук Сергей Палкин
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Источник:
FanDay

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