Палкин: Не понимаю Тимощука - он выбрал деньги вместо Родины и своих родителей

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин высказал свое мнение о Тимощуке, который спустя два месяца войны с Россией продолжают находится в тренерском штабе "Зенита".

"Я не понимаю его, честно. Его отец сейчас в территориальной обороне на Западе Украины, он поддерживает страну. При этом Анатолий хранит молчание.

В это же время, Ракицкий, который играл в "Зените", на следующий день после начала войны сказал: "Я не буду больше играть за "Зенит". Он присоединился к нам и участвует в благотворительных поединках. Невозможно сохранять нейтралитет, ты обязан выбрать одну из сторон.

Он выбрал деньги вместо Родины и своих родителей. Это даже хуже, чем вы можете себе представить. Я на сто процентов уверен, что он мог найти работу в другом месте. У него огромный опыт в качестве игрока и тренера. С его опытом и достижениями легко можно найти новую работу", - заявил Сергей Палкин.