Финляндия и Швеция уже в мае подадут заявки на вступление в НАТО
Такая геополитическая многоходовочка
Getty Images/Global Images Ukraine
Финляндия и Швеция, вероятно, не будут ждать саммита НАТО в конце июня и подадут заявки на вступление в Альянс уже в мае.
Об этом, как пишет "Европейская правда", ссылаясь на финскую газету Iltalehti.
Ранее стало известно, что более половины депутатов финского парламента поддерживают присоединение страны к НАТО. Однако, как отмечается, Финляндии не обязательно самостоятельно вступать в процесс присоединения к Альянсу.
Руководство Швеции предложило Финляндии, чтобы у стран был общий день, когда они заявили бы о готовности вступить в НАТО. Это подходит для Финляндии, если шведское правительство готово принять решение о членстве.
По данным Iltalehti, заявки Финляндии и Швеции в НАТО должны быть опубликованы на неделе, начинающейся 16 мая.
Как известно, в Финляндии и Швеции после начала полномасштабной войны РФ против Украины резко возросла поддержка вступления в НАТО. Обе страны допускают, что уже в июне подадут заявки на поступление, однако дебаты только начались.
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