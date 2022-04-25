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Финляндия и Швеция уже в мае подадут заявки на вступление в НАТО

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Такая геополитическая многоходовочка

Финляндия и Швеция уже в мае подадут заявки на вступление в НАТО

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Финляндия и Швеция, вероятно, не будут ждать саммита НАТО в конце июня и подадут заявки на вступление в Альянс уже в мае.

Об этом, как пишет "Европейская правда", ссылаясь на финскую газету Iltalehti.

Ранее стало известно, что более половины депутатов финского парламента поддерживают присоединение страны к НАТО. Однако, как отмечается, Финляндии не обязательно самостоятельно вступать в процесс присоединения к Альянсу.

Руководство Швеции предложило Финляндии, чтобы у стран был общий день, когда они заявили бы о готовности вступить в НАТО. Это подходит для Финляндии, если шведское правительство готово принять решение о членстве.

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По данным Iltalehti, заявки Финляндии и Швеции в НАТО должны быть опубликованы на неделе, начинающейся 16 мая.

Как известно, в Финляндии и Швеции после начала полномасштабной войны РФ против Украины резко возросла поддержка вступления в НАТО. Обе страны допускают, что уже в июне подадут заявки на поступление, однако дебаты только начались.

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В статье: война с Россией
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