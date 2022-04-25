Российские войска захватили поселок Новотошковское на Луганщине
Поселок фактически полностью разрушен
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Российская армия захватила поселок Новотошковское в Луганской области.
Это подтвердил в комментарии Радио Донбасс. Реалии Алексей Бабченко – руководитель военной администрации Горной общины, в состав которой входит Новотошковское.
Продолжаются бои за другие населенные пункты, которые сейчас сравнивают с землей и постоянно обстреливаются фосфорными боеприпасами.
"Но почти нет связи. Света ведь нет. Это вы чудом дозвонились. Я телефон оставляю в одном месте, потому что здесь бывает связь. Беда у нас всюду. Бои постоянно идут. Новотошкивское уже заняли. Много погибших. Фосфором вчера накрыли Золотое и Горное. Разрушается инфраструктура. Есть погибшие, раненые", - сказал Бабченко.
По словам Бабченко, людей в Новотошковском не осталось. Но россияне в своих пропагандистских видеороликах показывали семь человек. Утверждали, что это местные жители, которые не уехали.
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