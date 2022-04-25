В концерне Антонов рассказали, как собираются восстанавливать Мрию
Обещают, что самолет будет восстановлен
Getty Images/Global Images Ukraine
Концерн Антонов проводит переговоры с международными партнерами, чтобы привлечь средства и известные мировые компании для восстановления самолета
Уничтоженный оккупантами уникальный украинский транспортный самолет "Мрия" вскоре будет восстановлен, специалисты ГП "Антонов" уже приступили к его реконструкции. Об этом сообщил генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев в эфире информационного марафона.
По его словам, точные сроки проведения работ и конкретный бюджет для создания новой украинской мечты будут представлены сразу после получения итоговых выводов от специалистов.
Гусев отметил, что концерн проводит переговоры с международными партнерами, чтобы привлечь средства и известные мировые компании по восстановлению транспортного самолета. Его планируется обустроить более современным технологическим оборудованием и электроникой. Специалисты госпредприятия сохранили конструкторскую и научно-техническую документацию и считают, что несколько уцелевших двигателей и хвостовую часть можно использовать при создании нового самолета.
Напомним, в результате воздушной атаки российских войск на аэропорт Гостомель под Киевом был сожжен один из самых больших и мощных самолетов в мире украинского производства АН-225 "Мрия".
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