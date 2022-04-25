Россияне обстреляли город Дергачи на Харьковщине, погибло три мирных жителя

Российские оккупанты продолжают обстреливать мирные города Харьковщины.

В понедельник, 25 апреля, военные РФ несколько раз обстреляли Харьковскую область. Об этом сообщил глава региона Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

"Сегодня от обстрелов оккупантов пострадали жители Дергачей и несколько соседних сел. Россияне стреляют артиллерией по улицам, жилым домам", – написал Синегубов.

Он также сообщил о том, что в результате ракетной атаки россиян погибли три человека, один человек получил ранения.

Также есть информация об обстрелах в Золочевском районе. Там ранения получили двое местных жителей.