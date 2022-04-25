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Россияне обстреляли город Дергачи на Харьковщине, погибло три мирных жителя

Общие новости
(1 голосов)
Россияне обстреляли город Дергачи на Харьковщине, погибло три мирных жителя

Дергачевский горсовет

Новина українською

Российские оккупанты продолжают обстреливать мирные города Харьковщины.

В понедельник, 25 апреля, военные РФ несколько раз обстреляли Харьковскую область. Об этом сообщил глава региона Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

"Сегодня от обстрелов оккупантов пострадали жители Дергачей и несколько соседних сел. Россияне стреляют артиллерией по улицам, жилым домам", – написал Синегубов.

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Он также сообщил о том, что в результате ракетной атаки россиян погибли три человека, один человек получил ранения.

Также есть информация об обстрелах в Золочевском районе. Там ранения получили двое местных жителей.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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fato48
25.04.2022 в 20:05
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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