Россияне обстреляли город Дергачи на Харьковщине, погибло три мирных жителя
Дергачевский горсовет
Российские оккупанты продолжают обстреливать мирные города Харьковщины.
В понедельник, 25 апреля, военные РФ несколько раз обстреляли Харьковскую область. Об этом сообщил глава региона Олег Синегубов в своем Telegram-канале.
"Сегодня от обстрелов оккупантов пострадали жители Дергачей и несколько соседних сел. Россияне стреляют артиллерией по улицам, жилым домам", – написал Синегубов.
Он также сообщил о том, что в результате ракетной атаки россиян погибли три человека, один человек получил ранения.
Также есть информация об обстрелах в Золочевском районе. Там ранения получили двое местных жителей.
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