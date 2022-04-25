Министр обороны США: Мы верим в то, что в войне с Россией Украина может победить
При правильной поддержке, которую США будут продолжать оказывать
Офис президента Украины
Министр обороны США Ллойд Остин после
"С точки зрения их способности побеждать первый шаг к победе — это вера в то, что ты можешь победить. Поэтому они верят, что мы можем победить.
Мы верим в то, что Украина может победить, если у них будет соответствующее оборудование, правильная поддержка, и мы будем делать все возможное и продолжать делать все, что в наших силах”, – сказал Остин журналистам.
Напомним, что Ллойд Остин посетил Украину вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Они провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Интересно, что место, в котором прошел этот брифинг, в целях безопасности было скрыто.
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