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Министр обороны США: Мы верим в то, что в войне с Россией Украина может победить

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При правильной поддержке, которую США будут продолжать оказывать

Министр обороны США: Мы верим в то, что в войне с Россией Украина может победить

Офис президента Украины

Новина українською

Министр обороны США Ллойд Остин после посещения Киева заявил, что он верит в то, что Украина может выиграть войну против России.

"С точки зрения их способности побеждать первый шаг к победе — это вера в то, что ты можешь победить. Поэтому они верят, что мы можем победить.

Мы верим в то, что Украина может победить, если у них будет соответствующее оборудование, правильная поддержка, и мы будем делать все возможное и продолжать делать все, что в наших силах”, – сказал Остин журналистам.

Напомним, что Ллойд Остин посетил Украину вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Они провели встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Интересно, что место, в котором прошел этот брифинг, в целях безопасности было скрыто.

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В статье: война с Россией
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Источник:
CNN

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