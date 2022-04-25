В Тирасполе в здании так называемого МГБ Приднестровья прогремели взрывы - ФОТО
А кто это сделал?
Серия взрывов прогремела в здании так называемого МГБ Приднестровья в Тирасполе, сообщают российские СМИ.
На месте были слышны мощные "хлопки". В соседних домах повреждены стекла. Движение возле здания перекрыто.
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Интересно, что возле здания "госбезопастноти" был обнаружен тубус от РПГ-27 "Таволга", которая состоит на вооружении России, Приднестровья, Иордании и Габона.
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