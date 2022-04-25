На россии заявили, что в Курской области сбито два украинских Байрактара - ФОТО
Курская область граничит с Украиной
Российские СМИ заявили о том, что в Курской области были сбиты два украинских беспилотника Байрактар.
В доказательство этого СМИ предоставили фото сбитого бкспилотника, который якобы были сделаны в Курской области.
Напомним, что новая неделя на россии началась с новости о
Если судить по видео с места событий, на нем можно рассмотреть прилет неопределенного объекта, после чего происходит вспышка.
Также напомним, что Курская область соседствует с Украиной.
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