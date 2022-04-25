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На россии заявили, что в Курской области сбито два украинских Байрактара - ФОТО

Общие новости
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(1 голосов)

Курская область граничит с Украиной

На россии заявили, что в Курской области сбито два украинских Байрактара - ФОТО

Новина українською

Российские СМИ заявили о том, что в Курской области были сбиты два украинских беспилотника Байрактар.

В доказательство этого СМИ предоставили фото сбитого бкспилотника, который якобы были сделаны в Курской области.

Напомним, что новая неделя на россии началась с новости о масштабном пожаре на нефтебазе в Брянске. Также известно, что произошел пожар еще на одном объекте в городе, возможно, на складе боеприпасов.

Если судить по видео с места событий, на нем можно рассмотреть прилет неопределенного объекта, после чего происходит вспышка.

Также напомним, что Курская область соседствует с Украиной.

На россии заявили, что в Курской области сбито два украинских Байрактара - ФОТО - изображение 1На россии заявили, что в Курской области сбито два украинских Байрактара - ФОТО - изображение 2На россии заявили, что в Курской области сбито два украинских Байрактара - ФОТО - изображение 3
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В статье: война с Россией
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Комментарии (3)
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aleks68
25.04.2022 в 20:51
страна непуганных долб....бов
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0
0
Мирча Ахметов (Харьков)
25.04.2022 в 20:01
Они этот Байрактар раз 10-й сбивают)))))))) Его еще в Сирии раз 5 сбивали, а теперь, значит, украинский герб пририсовали - и над Курском "сбили". Ну клоуны))) У них что ни день - то 1-е апреля))))))))))
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+4
0
Zloy Pingvin
25.04.2022 в 20:29
Им же надо свалить пожары на нас)))Адские дибилы)))
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+1
0

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