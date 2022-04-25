На россии заявили, что в Курской области сбито два украинских Байрактара - ФОТО

Российские СМИ заявили о том, что в Курской области были сбиты два украинских беспилотника Байрактар.

В доказательство этого СМИ предоставили фото сбитого бкспилотника, который якобы были сделаны в Курской области.

Напомним, что новая неделя на россии началась с новости о масштабном пожаре на нефтебазе в Брянске . Также известно, что произошел пожар еще на одном объекте в городе, возможно, на складе боеприпасов.

Если судить по видео с места событий, на нем можно рассмотреть прилет неопределенного объекта, после чего происходит вспышка.

Также напомним, что Курская область соседствует с Украиной.