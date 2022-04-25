Госдеп США одобрил поставку Украине боеприпасов на $165 млн

Госдеп США одобрил поставку военных боеприпасов Украине на $165 млн.

Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны уже уведомило Конгресс о передаче боеприпасов.

Боеприпасы уже находятся в Польше и в ближайшее время будут поставлены в Украину.

Этот шаг был доведен до сведения украинцев во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны США Ллойда Остина в Киев в минувшие выходные.

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Высокопоставленный чиновник министерства обороны заявил журналистам что это тот тип боеприпасов, который украинцы до сих пор используют для систем бывшего советского производства.

В частности, речь идет о 152-мм снарядах для 2А36 "Гиацинт"; 152-мм снаряды к пушкам Д-20; ВОГ-17 для автоматического гранатомета АГС-17; 120-мм минометные снаряды; 122-мм снаряды к 2СЛ1 "Гвоздика"; ракеты БМ-21 ГРАД; 300-мм реактивные снаряды к РСЗО "Смерч"; гранаты ВОГ-25 для подствольного гранатомета ГП-25; 82-мм минометные выстрелы; 125-мм осколочно-фугасный боеприпас для Т-72; 152-мм выстрелы к 2А65 "Мста"; транспорт; и другие сопутствующие элементы логистической и программной поддержки.

Напомним, что данная передача — лишь один из нескольких способов, которыми США оказывают Украине военную помощь. В четверг президент США Джо Байден санкционировал выделение еще 800 миллионов долларов военной помощи для поддержки Украины за счет президентских средств.