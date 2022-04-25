В Киеве демонтируют скульптуру двух рабочих, установленную "в ознаменование воссоединения Украины с россией"
А арку "Дружбы народов" переименуют
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что власти столицы намерены переименовать Арку дружбы народов и демонтировать скульптуры около нее.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"На этой неделе демонтируем бронзовую скульптуру двух рабочих, установленную в 1982 году "на ознаменование воссоединения Украины с россией". Свое отношение к Украине россия ознаменовала зверскими убийствами мирных украинцев, уничтожением наших городов и поселков, стремлением уничтожить нашу государственность. 8 метров металла так называемой "дружбы двух народов" будут убраны из центра Киева", - сообщил он.
Кличко отметил, что вторую скульптурную композицию из красного гранита власти намерены закрыть отделочными материалами и впоследствии тоже разобрать, так как с этой композицией более сложная процедура, что займет больше времени.
Кроме этого, мэр подчеркнул, что Арка дружбы народов будет переименована и подсвечена цветами украинского флага.
"Арку же из титановых листов переименуем - старые символы приобретают новое значение! И подсветим ее цветами украинского флага", - сообщил Кличко.
Популярное сейчас
- Известно, сколько гаубиц США уже поставили Украине
- Заказчики – Зеленский и ЦРУ! В кремле заявили о покушении "неонацистов" на главного шута путина
- "Это как удар по "Москве"". В сети появилось ВИДЕО начала пожара в Брянске
- "Шокировано переспросил, не кино ли это". Лужный - о реакции легенды Арсенала на происходящее в Украине
- Кондитер - в мирной жизни, наводчица - во время войны. Удивительная история украинской красотки
- Ирина и Николай Морозюки стали родителями во второй раз. ФОТО
Новости по теме
- 23:56 Украинские "Россияне от мирной жизни нас спасают". Азов показал ещё одно видео с гражданскими из Азовстали
- 23:13 Украинские WSJ: США боятся вводить санкции против любовницы Путина, из-за его возможной агрессивной реакции
- 23:06 Украинские Россияне готовят наступление на Кривой Рог, но мы полностью готовы - Вилкул