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В Киеве демонтируют скульптуру двух рабочих, установленную "в ознаменование воссоединения Украины с россией"

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А арку "Дружбы народов" переименуют

В Киеве демонтируют скульптуру двух рабочих, установленную "в ознаменование воссоединения Украины с россией"

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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что власти столицы намерены переименовать Арку дружбы народов и демонтировать скульптуры около нее.

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Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"На этой неделе демонтируем бронзовую скульптуру двух рабочих, установленную в 1982 году "на ознаменование воссоединения Украины с россией". Свое отношение к Украине россия ознаменовала зверскими убийствами мирных украинцев, уничтожением наших городов и поселков, стремлением уничтожить нашу государственность. 8 метров металла так называемой "дружбы двух народов" будут убраны из центра Киева", - сообщил он.

Кличко отметил, что вторую скульптурную композицию из красного гранита власти намерены закрыть отделочными материалами и впоследствии тоже разобрать, так как с этой композицией более сложная процедура, что займет больше времени.

Кроме этого, мэр подчеркнул, что Арка дружбы народов будет переименована и подсвечена цветами украинского флага.

"Арку же из титановых листов переименуем - старые символы приобретают новое значение! И подсветим ее цветами украинского флага", - сообщил Кличко.

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В статье: война с Россией
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