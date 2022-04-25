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В оккупированной Кременной взорвалось здание мэрии. Все оккупанты погибли

Общие новости
(1 голосов)

Нас там нет!

В оккупированной Кременной взорвалось здание мэрии. Все оккупанты погибли

Фото: 5.ua

Новина українською

В недавно оккупированной Кременной во время совещания боевиков с местными коллаборантами взорвалось здание мэрии.

Об этом сообщил глава Луганской ВГА Сергей Гайдай в Facebook. По его словам, причина взрыва - «нарушение техники безопасности»; итог - смерть всех присутствовавших.

Эту же информацию подтверждает советник главы МВД Антон Геращенко - по его информации, взорвалась не только мэрия, но и здание городского МВД.

В т.н. ЛНР называют причиной взрывов налет украинских ударных беспилотников Bayraktar.

Напомним, также сегодня ночью произошли масштабные взрывы на нефтебазе и ракетном складе в Брянске, которые российские пожарные не смогли потушить до сих пор.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Фейсбук Гайдая

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Комментарии (2)
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RicoRico (Кривой Рог)
25.04.2022 в 20:59
Який жах)))
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aleks68
25.04.2022 в 20:49
да и ....с ними
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