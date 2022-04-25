В оккупированной Кременной взорвалось здание мэрии. Все оккупанты погибли
Нас там нет!
Фото: 5.ua
В недавно оккупированной Кременной во время совещания боевиков с местными коллаборантами взорвалось здание мэрии.
Об этом сообщил глава Луганской ВГА Сергей Гайдай в Facebook. По его словам, причина взрыва - «нарушение техники безопасности»; итог - смерть всех присутствовавших.
Эту же информацию подтверждает советник главы МВД Антон Геращенко - по его информации, взорвалась не только мэрия, но и здание городского МВД.
В т.н. ЛНР называют причиной взрывов налет украинских ударных беспилотников Bayraktar.
Напомним, также сегодня ночью произошли масштабные взрывы на нефтебазе и ракетном складе в Брянске, которые российские пожарные не смогли потушить до сих пор.
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