В оккупированной Кременной взорвалось здание мэрии. Все оккупанты погибли

В недавно оккупированной Кременной во время совещания боевиков с местными коллаборантами взорвалось здание мэрии.

Об этом сообщил глава Луганской ВГА Сергей Гайдай в Facebook. По его словам, причина взрыва - «нарушение техники безопасности»; итог - смерть всех присутствовавших.

Эту же информацию подтверждает советник главы МВД Антон Геращенко - по его информации, взорвалась не только мэрия, но и здание городского МВД.

В т.н. ЛНР называют причиной взрывов налет украинских ударных беспилотников Bayraktar.

Напомним, также сегодня ночью произошли масштабные взрывы на нефтебазе и ракетном складе в Брянске, которые российские пожарные не смогли потушить до сих пор.