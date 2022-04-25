Из российского плена освобожден украинский пилот
Роман Василюк планирует вернуться на службу
gur.gov.ua
Украинского пилота Су-25 Романа Василюка, которого в марте сбили вражеские ПВО в Донецкой области, удалось освободить из плена российских захватчиков.
Сам Василюк смог катапультироваться, но получил ранения и попал в плен к оккупантам.
Прошел через многочисленные допросы со стороны российских спецслужб. До освобождения находился в областной центральной клинической больнице Донецка.
Сейчас украинский защитник получает необходимую медицинскую помощь и встретился со своей семьей.
Также пилот отмечает, что долго сидеть в госпитале не собирается и надеется через месяц вернуться в строй и бороться до полного освобождения нашей страны от оккупантов.
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