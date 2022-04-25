СМИ: В Украине ликвидировано более 300 офицеров рф

В Украине с начала войны с российской федерацией уничтожено более 300 офицеров РФ, в том числе заместитель командующего Черноморским флотом и два генерал-майора.

Об этом сообщает "Медиазона". Издание изучила больше 1 700 публикаций о гибели российских военных в Украине. Это больше официального числа погибших, названного Минобороны россии в конце марта; реальные потери, конечно, значительно выше.

Погибли не менее 500 солдат наиболее боеспособных соединений — десантников, морских пехотинцев и спецназовцев.

Крупные потери понесли псковские и костромские десантники, уже принимавшие участие в боях в Украине в 2014 году.

Погибли более 300 офицеров. Среди них — два генерал-майора и заместитель командующего Черноморским флотом.

На поле боя оказались и те, в чьи задачи вообще не входит война на чужой территории: убиты больше 70 бойцов Росгвардии.

Погибли не менее 20 летчиков авиации и семеро вертолетчиков.

Большинство погибших военных — совсем молодые люди из небогатых регионов. 69 из них было не больше 19 лет; некоторые, вероятно, были срочниками.

При этом, речь идет только о кадровых российских военных — тех, кто воевал на стороне "ЛДНР" не учитывали.

Отмечается, что реальные потери больше — далеко не обо всех погибших публично сообщает пресса, родные, местные власти или образовательные учреждения.

Российские власти говорят о погибших военных крайне неохотно. По традиции обязанность объявлять неприятные новости передается на региональные уровни — о смертях сообщают губернаторы, мэры, городские или районные администрации.

Министерство обороны сообщало о потерях только дважды: 2 и 25 марта — и называло цифры в 498 и 1 351 человек.