Оккупанты заняли здание горсовета Херсона, мэрия приостановила работу
Со здания снят флаг Украины
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Российские военные захватили здание Херсонского городского совета и стали там хозяйничать. Со здания снят флаг Украины.
Об этом сообщает городской голова Херсона Игорь Колыхаев и работники горсовета.
Военные РФ отобрали у охраны ключи от здания и пытались узнать, в какое время обычно начинается рабочий день.
Мэру и сотрудникам горсовета дали возможность уехать домой.
Со вторника, 26 апреля, горсовет не будет работать, поскольку все помещения временно контролируются российскими захватчиками.
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Источник:Українська правда
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