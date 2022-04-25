Оккупанты заняли здание горсовета Херсона, мэрия приостановила работу

Российские военные захватили здание Херсонского городского совета и стали там хозяйничать. Со здания снят флаг Украины.

Об этом сообщает городской голова Херсона Игорь Колыхаев и работники горсовета.

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Военные РФ отобрали у охраны ключи от здания и пытались узнать, в какое время обычно начинается рабочий день.

Мэру и сотрудникам горсовета дали возможность уехать домой.

Со вторника, 26 апреля, горсовет не будет работать, поскольку все помещения временно контролируются российскими захватчиками.